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У Києві відновлюють безкоштовні пішохідні екскурсії

У Києві відновлюють безкоштовні пішохідні екскурсії

КМДА

Екскурсії проводяться о 10:00 щосуботи – українською мовою, щонеділі – англійською мовою.

У Києві відновлюють безкоштовні пішохідні екскурсії Free Walking Tours.

Такі екскурсії покликані зробити місто більш привабливим для туристів.

Про це повідомили в Управлінні туризму та промоцій КМДА.

"Free Walking Tours – це проєкт, який має на меті зацікавити мешканців і гостей столиці історією та визначними місцями Києва, спонукати їх більш активно досліджувати місто. Ми раді продовжити традицію таких безкоштовних екскурсій, розпочату у 2020 році, та щасливі, що такі екскурсії є дуже популярними", – зазначила начальниця Управління туризму та промоцій КМДА Марина Радова.

Маршрут екскурсії проходить основними туристичними місцями столиці: від вул. Хрещатик до історичного серця міста – Андріївського узвозу. Завдяки цьому, він цікавий як іноземному туристу, так і людині, яка прожила у столиці все життя.

Під час прогулянки учасникам, до прикладу, розповідають про походження назв вулиць Хрещатик та Прорізна, про легенду появи гімну Києва та багато інших таємниць старого міста.

Екскурсії проводяться о 10:00 щосуботи – українською мовою, щонеділі – англійською.

Місце зустрічі – вул. Хрещатик, 36, біля будівлі Київської міської державної адміністрації (літери KYIV). Тривалість екскурсії – півтори години.

Для участі в екскурсії необхідно зареєструватися за посиланням: https://forms.gle/WmJ8MpxPEWRVDj5SA. Форма закривається, коли на екскурсію реєструється 20 людей, відповідно до чинних карантинних обмежень.

Нагадаємо, у Києві на Співочому полі стартує літня виставка квітів "Планета диких тварин". Виставка триватиме від 18 червня до 1 серпня.