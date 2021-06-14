У Києві біля Національної опери водій збив жінку на переході: фото

Водій не міг пояснити, чому не помітив жінку на переході.

У Києві біля Національної опери на вулиці Володимирській водій Hyundai Sonata збив жінку на нерегульованому пішохідному переході.

ДТП сталася сьогодні, 14 червня, близько 13:00. Унаслідок наїзду авто жінка отримали травму руки та ноги. Вона не могла звестися на ноги та сиділа на дорозі до приїзду "швидкої".

Про це пише "Вечірній Київ" з місця події.

Медиків та патрульних викликали перехожі.

Водій був наляканий, але підбіг до жінки, почав вибачатися, цікавитися її самопочуттям та пропонувати допомогу.

Крім того, чоловік установив знак аварійної зупинки.

Водій не міг пояснити, чому не помітив жінку на переході. За його словами, все відбулося миттєво, можливо на якусь мить відволікся, а коли побачив перед собою пішохода різко загальмував. Та уникнути удару не вдалося. Медики оглянули жінку та госпіталізували до лікарні, щоби з’ясувати, чи не має переломів або інших небезпечних травм. Наразі в обставинах ДТП розбираються патрульні.

До слова, на цьому пішохідному переході на вулиці Володимирській, 48, не вперше збивають людей. У січні водій легковика наїхав на чоловіка, який перекотився через капот авто та впав на дорогу. Пішохода госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, у центрі Києва мотоцикліст загинув через маневри таксиста.

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