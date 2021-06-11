"Дикі тварини" в центрі Києва: на Співочому полі стартує виставка квітів

Деякі фігури сягатимуть п'яти метрів у висоту.

У Києві на Співочому полі стартує літня виставка квітів "Планета диких тварин". Виставка триватиме від 18 червня до 1 серпня.

Про це йдеться на сайті КМДА.

"18 червня у столичному парку "Співоче" з’являться крокодили, черепахи, слони, страуси та інші 3D композиції, зроблені із квітів та декоративних рослин", - йдеться у повідомленні.

Для створення об’ємних фігур будуть використані металеві конструкції, дерево та понад 500 тисяч квітів-однорічників, а саме:

альтернатери,

цинерарії,

бегонії,

колеуси,

петунії,

сурфінії,

сальвії тощо.

Деякі фігури сягатимуть п'яти метрів у висоту, тож кожен охочий зможе зробити фото з будь-яким персонажем тваринного світу в повний зріст.

"Щороку ми прагнемо здивувати чимось особливим. Цього разу в нас будуть сотні тисяч квітів, яскраві фотозони. І найголовніше – оновлена ​​зона розваг. Тепер можна буде не тільки насолодитися красою квіткових алей, а й відпочити в лаунж-зоні, поїсти в кафе та послухати живу музику", – розповів організатор виставки Денис Погорєлко.

У парку також працюватимуть каруселі, атракціони, батутна зона та дитяча анімація.

Зазначається, що дітям до трьох років, пенсіонерам, багатодітним сім’ям, учасникам антитерористичних операцій, інвалідам 1 і 2 груп та учасникам ліквідації наслідків чорнобильської аварії вхід на виставку безкоштовний.

Нагадаємо, у Києві 11-12 червня на Софійській площі просто неба відбудеться 17-й щорічний національний фестиваль "Французька весна в Україні".

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