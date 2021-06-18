Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 18 червня

Загалом у столиці підтверджено 211 895 випадків COVID-19.
Станом на ранок 18 червня у Києві зафіксовано 207 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 44 випадки менше, ніж 17 червня (251 випадок коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 211 895 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 202 267 людей (244 за добу)
- померли 5 168 людей (троє за добу)
У Київській області зафіксовано 126 943 випадки COVID-19 (54 нових випадки за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 122 558 людей (144 за добу)
- померли 2 733 людини (троє за добу)
Нагадаємо, Центр COVID-щеплень у Києві змінює дні приймання. Працюватимуть у Міжнародному виставковому центрі не в суботу та неділю, а у четвер і п’ятницю. Прийматимуть як за записом, так і в режимі живої черги.
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