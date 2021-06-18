Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 18 червня

Загалом у столиці підтверджено 211 895 випадків COVID-19.

Станом на ранок 18 червня у Києві зафіксовано 207 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 44 випадки менше, ніж 17 червня (251 випадок коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 211 895 випадків COVID-19.

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Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 202 267 людей ( 244 за добу)

людей ( за добу) померли 5 168 людей (троє за добу)

У Київській області зафіксовано 126 943 випадки COVID-19 (54 нових випадки за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 122 558 людей ( 144 за добу)

людей ( за добу) померли 2 733 людини (троє за добу)

Нагадаємо, Центр COVID-щеплень у Києві змінює дні приймання. Працюватимуть у Міжнародному виставковому центрі не в суботу та неділю, а у четвер і п’ятницю. Прийматимуть як за записом, так і в режимі живої черги.

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