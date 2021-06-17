У Києві громадянка Великої Британії з двома спільниками викрали латвійця

Зловмисники незаконно утримували латвійця, вимагаючи повернути борг, якого не існує.

У Києві жінка з Великої Британії з двома спільниками викрали громадянина Латвії.

Трьох осіб, які викрали чоловіка та незаконно його утримували, вимагаючи повернути борг, якого не існує, затримали.

Також читайте Викрали хлопця та вибивали гроші: слідчі завершили досудове розслідування щодо банди рекетирів

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Згідно з матеріалами слідства, потерпілий, 45-річний громадянин Латвії, спільно із своєю знайомою, 49-річною громадянкою Великої Британії, прилетіли у Київ та на її прохання поїхали у місто Бориспіль. Приїхавши за адресою, "туристи" зайшли у будинок, де їх зустріли двоє чоловіків, які при спілкуванні з потерпілим повідомили йому, що той нібито заборгував цій знайомій значну суму грошей та повинен негайно їх повернути", - йдеться у повідомленні прокуратури.

У прокуратурі додали, що зловмисники аргументували свої вимоги фізичним тиском, наносячи потерпілому удари в різні частини тіла.

У подальшому потерпілий, будучи утримуваним більше доби, та маючи реальні побоювання за своє життя та здоров’я, перерахував на розрахункові рахунки знайомої понад 15 тисяч фунтів стерлінгів.

Отримавши бажане, зловмисники відпустили потерпілого, після чого він негайно звернувся за допомогою до правоохоронців.

"У ході проведених першочергових розшукових заходів правоохоронці встановили на затримали трьох зловмисників. Організатором викрадення виявилася вказана знайома потерпілого, яка підмовила на вчинення злочину двох місцевих мешканців 1975 та 1977 р.н.", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, у Києві група іноземців викрала 32-річного чоловіка, який заборгував їм гроші за ремонт у квартирі.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання