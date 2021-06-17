У Києві відбудеться майстер-клас з йоги просто неба

Масове заняття з йоги почнеться 18 червня о 8:00 на Поштовій площі.

У Києві до Міжнародного дня йоги відбудеться унікальна йога-подія.

Вранці, о 8:00, 18 червня на Поштовій площі у Києві відбудеться масове заняття з йоги просто неба.

Майстер-клас з простих та доступних практик йоги для учасників проведе одна з найдосвідченіших викладачів йоги в Україні та в країнах колишнього СНД, спеціаліст міжнародного рівня, визнаний у Європі, та практик йоги з досвідом більше 20 років Оксана Сиваківська.

Нагадаємо, у Києві в парку Шевченка від 25 червня протягом двох місяців безкоштовно показиватимуть кіно просто неба.

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