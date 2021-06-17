Прокуратура з ДФС наскочили з обшуками у "Київавтодор" (фото)

Обшуки відбуваються у межах кримінального провадження, розпочатого через ухилення від сплати податків.

Співробітники Головного управління ДФС у Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури проводять обшуки у службових приміщеннях Комунальної корпорації "Київавтодор".

Обшуки відбуваються у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з реконструкції та ремонту шляхопроводів на суму понад 30 млн гривень (ч. 3 ст. 212 КК України).

Також читайте У Києві прокуратура з ДФС проводить обшуки в офісі ГІОЦ

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, товариство, упродовж 2019 – 2020 року, на замовлення КК "Київавтодор", здійснювало роботи з будівництву та реконструкції мостів та шляхопроводів у Києві, зокрема шляхопроводу на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса над залізницею Київ-Волинський-Святошино на суму 413 млн гривень.

Водночас вказана підрядна організація, діючи у змові зі службовими особами "Київавтодору", зазначали у фінансовій документації реквізити підприємств із ознаками фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт, що дозволило ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах та завищити реальну вартість ремонтних робіт.

17 червня 2021 року на підставі ухвали суду за адресою офісних приміщень КК "Київавтодор", розпочато обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Довідково: Комунальна корпорація "Київавтодор" заснована на комунальній власності територіальної громади міста Києва і підпорядковуються виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Нагадаємо, хвилю обшуків, що нещодавно прокотилася столицею, мер Києва Віталій Кличко назвав спецоперацією проти нього особисто.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання