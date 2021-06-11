"Дикие животные" в центре Киева: на Певческом поле стартует выставка цветов

Некоторые фигуры будут достигать пяти метров в высоту.

В Киеве на Певческом поле стартует летняя выставка цветов "Планета диких животных". Выставка продлится с 18 июня до 1 августа.

Об этом говорится на сайте КГГА.

"18 июня в столичном парке "Певческое" появятся крокодилы, черепахи, слоны, страусы и другие 3D композиции, сделанные из цветов и декоративных растений", — говорится в сообщении.

Для создания объемных фигур будут использованы металлические конструкции, дерево и более 500 000 цветов-однолетников, а именно:

альтернатеры,

цинерарии,

бегонии,

колеусы,

петунии,

сурфинии,

сальвии и тому подобное.

Некоторые фигуры будут достигать пяти метров в высоту, поэтому каждый желающий сможет сделать фото с любым персонажем животного мира в полный рост.

"Каждый год мы стремимся удивить чем-то особенным. На этот раз у нас будут сотни тысяч цветов, яркие фотозоні. И самое главное — обновленная зона развлечений. Теперь можно будет не только насладиться красотой цветочных аллей, но и отдохнуть в лаунж-зоне, поесть в кафе и послушать живую музыку ", — рассказал организатор выставки Денис Погорелко.

В парке также будут работать карусели, аттракционы, батутные зона и детская анимация.

Отмечается, что детям до трех лет, пенсионерам, многодетным семьям, участникам антитеррористических операций, инвалидам 1 и 2 групп и участникам ликвидации последствий чернобыльской аварии вход на выставку бесплатный.

Напомним, в Киеве 11-12 июня на Софийской площади под открытым небом состоится 17-й ежегодный национальный фестиваль "Французская весна в Украине".

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