"Дикие животные" в центре Киева: на Певческом поле стартует выставка цветов

Некоторые фигуры будут достигать пяти метров в высоту.
В Киеве на Певческом поле стартует летняя выставка цветов "Планета диких животных". Выставка продлится с 18 июня до 1 августа.
Об этом говорится на сайте КГГА.
"18 июня в столичном парке "Певческое" появятся крокодилы, черепахи, слоны, страусы и другие 3D композиции, сделанные из цветов и декоративных растений", — говорится в сообщении.
Для создания объемных фигур будут использованы металлические конструкции, дерево и более 500 000 цветов-однолетников, а именно:
- альтернатеры,
- цинерарии,
- бегонии,
- колеусы,
- петунии,
- сурфинии,
- сальвии и тому подобное.
Некоторые фигуры будут достигать пяти метров в высоту, поэтому каждый желающий сможет сделать фото с любым персонажем животного мира в полный рост.
"Каждый год мы стремимся удивить чем-то особенным. На этот раз у нас будут сотни тысяч цветов, яркие фотозоні. И самое главное — обновленная зона развлечений. Теперь можно будет не только насладиться красотой цветочных аллей, но и отдохнуть в лаунж-зоне, поесть в кафе и послушать живую музыку ", — рассказал организатор выставки Денис Погорелко.
В парке также будут работать карусели, аттракционы, батутные зона и детская анимация.
Отмечается, что детям до трех лет, пенсионерам, многодетным семьям, участникам антитеррористических операций, инвалидам 1 и 2 групп и участникам ликвидации последствий чернобыльской аварии вход на выставку бесплатный.
Напомним, в Киеве 11-12 июня на Софийской площади под открытым небом состоится 17-й ежегодный национальный фестиваль "Французская весна в Украине".