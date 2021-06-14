Київському музею Ханенків шведський професор подарував унікальну картину XVIII століття

"Свята Варвара" прибуде до Києва 15 червня.

У Київ зі Швеції прибуде картина "Свята Варвара", яка увійде до фондів Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.

"Свята Варвара" прибуде до Києва 15 червня.

Подарує картину музею шведський професор Торе Хальстрем, адже саме у соборі Святого Володимира у Києві зберігаються мощі Святої Великомучениці Варвари.

Про це пише "Вечірній Київ".

Дар також є символічний для України зараз, адже Свята Варвара вважається покровителькою артилеристів, саперів, військових інженерів, ракетників, металургів, гірників, шахтарів.

Полотно датується XVIII століттям та ймовірно належить пензлю іспанського художника.

Подальші дослідження твору здійснюватимуть експерти Музею Ханенків.

Нагадаємо, у Києві на Співочому полі стартує літня виставка квітів "Планета диких тварин". Виставка триватиме від 18 червня до 1 серпня.

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