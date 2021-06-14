У Києві оголосили перший рівень небезпечності: що сталося

У найближчі дві години з утриманням до кінця доби 14 червня у столиці очікується гроза.

У Києві оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.

У найближчі дві години з утриманням до кінця доби 14 червня у столиці очікується гроза.

Про це повідомляє КМДА, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Департамент муніципальної безпеки КМДА рекомендує у разі падіння дерев чи гілок, у випадку травмування людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Під час інтенсивних дощів – на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка.

Для ліквідації наслідків негоди КК "Київавтодор" має 73 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. У тому числі, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.

"У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до цілодобової диспетчерської КК "Київавтодор" за тел.: 284-74-19", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, погода в Україні у перший місяць літа 2021 року буде близькою до кліматичної норми, але деякі регіони очікують спеку у 39 ºС. Синоптики обіцяють, що в Одеську, Херсонську, Харківську та Луганську області прийде справжня спека. Високу температуру очікують також гірські райони.

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