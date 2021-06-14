Экскурсии проводятся в 10:00 каждую субботу — на украинском языке, еженедельно — на английском языке.

В Киеве восстанавливают бесплатные пешеходные экскурсии Free Walking Tours.

Такие экскурсии призваны сделать город более привлекательным для туристов.

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Об этом сообщили в Управлении туризма и промоций КГГА.

"Free Walking Tours — это проект, который имеет целью заинтересовать жителей и гостей столицы историей и достопримечательностями Киева, побудить их более активно исследовать город. Мы рады продолжить традицию таких бесплатных экскурсий, начатую в 2020 году, и счастливы, что такие экскурсии является очень популярными", — отметила начальница Управления туризма и промоций КГГА Марина Радова.

Маршрут экскурсии проходит основными туристическими местами столицы: от ул. Крещатик до исторического сердца города — Андреевского спуска. Благодаря этому, он интересен как иностранному туристу, так и человеку, который прожил в столице всю жизнь.

Во время прогулки участникам, к примеру, рассказывают о происхождении названий улиц Крещатик и Прорезная, о легенде появления гимна Киева и много других тайн старого города.

Экскурсии проводятся в 10:00 каждую субботу — на украинском языке, каждое воскресенье — на английском.

Место встречи — ул. Крещатик, 36, возле здания Киевской городской государственной администрации (буквы KYIV). Продолжительность экскурсии — полтора часа.

Для участия в экскурсии необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/WmJ8MpxPEWRVDj5SA. Форма закрывается, когда на экскурсию регистрируется 20 человек, в соответствии с действующими карантина.

Напомним, в Киеве на Певческом поле стартует летняя выставка цветов "Планета диких животных". Выставка продлится с 18 июня до 1 августа.

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