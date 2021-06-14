У центрі Києва мотоцикліст загинув через маневри таксиста: відео

Мотоцикліст врізався у таксі, коли таксист з крайньої правої смуги раптово вирішив перелаштувався у третю.

У центрі Києва загинув мотоцикліст через маневри таксиста.

Смертельна ДТП сталася у неділю, 13 червня, на бульварі Тараса Шевченка.

Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відео.

Мотоцикліст врізався у таксі, коли таксист з крайньої правої смуги руху раптово вирішив перелаштувався у третю.

З‘явилося відео моменту вчорашньої ДТП на бульварі Тараса Шевченка. На жаль, від отриманих травм мотоцикліст загинув у кареті швидкої допомоги. Маневр водія таксі #Uber навіть коментувати не будемо. Опубліковано Київ Оперативний Понеділок, 14 червня 2021 р.

Від отриманих травм мотоцикліст помер у кареті швидкої.

Нагадаємо, у ДТП на Херсонщині загинув "свободівець" Едуард Жмутський з дружиною та молодшою шестирічною донькою.

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