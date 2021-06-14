У центрі Києва мотоцикліст загинув через маневри таксиста: відео

Мотоцикліст врізався у таксі, коли таксист з крайньої правої смуги раптово вирішив перелаштувався у третю.
У центрі Києва загинув мотоцикліст через маневри таксиста.
Смертельна ДТП сталася у неділю, 13 червня, на бульварі Тараса Шевченка.
Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відео.
Мотоцикліст врізався у таксі, коли таксист з крайньої правої смуги руху раптово вирішив перелаштувався у третю.
З‘явилося відео моменту вчорашньої ДТП на бульварі Тараса Шевченка. На жаль, від отриманих травм мотоцикліст загинув у кареті швидкої допомоги. Маневр водія таксі #Uber навіть коментувати не будемо.Опубліковано Київ Оперативний Понеділок, 14 червня 2021 р.
Від отриманих травм мотоцикліст помер у кареті швидкої.
Нагадаємо, у ДТП на Херсонщині загинув "свободівець" Едуард Жмутський з дружиною та молодшою шестирічною донькою.