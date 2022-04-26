У Києві запрацювали ще п'ять тролейбусних маршрутів: графік

У Києві відновили роботу п’яти тролейбусних маршрутів: № 5А, 23К, 26, 41 та 50К. Інтервал руху становить 20 хвилин.
Про це 26 квітня повідомили в КМДА.
Як курсують тролейбуси в Києві:
- № 5А від вул. Білицької до вул. Чорнобильської через ст. м. "Нивки"
- № 23К від вул. Щусєва до Залізничного вокзалу "Південний"
- № 26 від просп. Свободи до ст. м. "Нивки"
- № 41 від вул. Тулузи до ст. м. "Святошин"
- № 50К від вул. Милославська до Дарницької площі
Рух тимчасового автобусного маршруту № 50ТР від вул. Милославської до Дарницької площі припиняється.
Наземний пасажирський транспорт курсує з 07:00 до 21:00.
Нагадаємо, у Київській області приміські та міжміські автобуси вже почали курсувати на 220 маршрутах. Для цього задіяно близько 250 транспортних засобів.
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