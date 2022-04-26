В Киеве заработали еще пять троллейбусных маршрутов: график

В Киеве заработали еще пять троллейбусных маршрутов: график

В Киеве возобновили работу пяти троллейбусных маршрутов: №5А, 23К, 26, 41 и 50К. Интервал движения составляет 20 минут.

Об этом 26 апреля сообщили в КГГА.

Как курсируют троллейбусы в Киеве:

№5А от ул. Белицкой до ул. Чернобыльской через ст. м. "Нивки"

от ул. Белицкой до ул. Чернобыльской через ст. м. "Нивки" №23К от ул. Щусева до Железнодорожного вокзала "Южный"

от ул. Щусева до Железнодорожного вокзала "Южный" №26 от просп. Свободы в ст. м. "Нивки"

от просп. Свободы в ст. м. "Нивки" №41 от ул. Тулузы к ст. м. "Святошин"

от ул. Тулузы к ст. м. "Святошин" №50К от ул. Милославская к Дарницкой площади

Движение временного автобусного маршрута №50ТР от ул. Милославской до Дарницкой площади прекращается.

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Наземный пассажирский транспорт курсирует с 07:00 до 21:00.

Напомним, в Киевской области пригородные и междугородные автобусы уже начали курсировать на 220 маршрутах. Для этого задействовано около 250 транспортных средств.

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