Кільцева електричка Києва ходитиме по новому графіку

Додано ранкові та вечірні рейси та зменшено інтервал курсування електрички до 30 хвилин у пікові години.

"Укрзалізниця" змінює графіки курсування для кільцевої електрички Києва задля зручності пасажирів.

Про це повідомила пресслужба "Укразалізниці" у Telegram

"Від завтра, 26 квітня, додаємо ще рейси зранку та ввечері, щоб дати можливість пасажирам поїхати по справах або повернутись додому впритул до початку комендантської години", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зменшено інтервал курсування електрички до 30 хвилин у пікові години.

Нагадаємо, у Київській області приміські та міжміські автобуси вже почали курсувати на 220 маршрутах. Для цього задіяно близько 250 транспортних засобів.

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