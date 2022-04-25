Кільцева електричка Києва ходитиме по новому графіку

Додано ранкові та вечірні рейси та зменшено інтервал курсування електрички до 30 хвилин у пікові години.
"Укрзалізниця" змінює графіки курсування для кільцевої електрички Києва задля зручності пасажирів.
Про це повідомила пресслужба "Укразалізниці" у Telegram
"Від завтра, 26 квітня, додаємо ще рейси зранку та ввечері, щоб дати можливість пасажирам поїхати по справах або повернутись додому впритул до початку комендантської години", - йдеться у повідомленні.
Крім того, зменшено інтервал курсування електрички до 30 хвилин у пікові години.
Нагадаємо, у Київській області приміські та міжміські автобуси вже почали курсувати на 220 маршрутах. Для цього задіяно близько 250 транспортних засобів.
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