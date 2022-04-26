У Києві демонтують близько 60 пам’яток культури, які пов’язані з Росією

У Києві демонтують близько 60 пам’яток культури, які пов’язані з Росією

У Києві планують демонтувати 60 пам'ятних знаків, які пов'язані з Російською Федерацією та колоніальною спадщиною.

Йдеться про пам'ятники, меморіальні об'єкти, дошки та їхні частини та інші об’єкти. Відповідний проєкт рішення вже зареєстровано в Київській міській раді.

Про це повідомляє пресслужба Київміськради.

За словами ініціаторки такого рішення Ксенії Семенової, необхідно захистити культурний простір міста Києва тазавершити всі процеси декомунізації та дерусифікації.

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"У час повномасштабної війни російської федерації проти України вкрай важливо завершити всі процеси декомунізації та дерусифікації у столиці. Необхідно демонтувати пам’ятники та меморіали, які є колоніальною спадщиною окупаційних режимів, оскільки вони прагнули знищити нашу незалежність та українську націю. Ми маємо назавжди позбутись пам’ятних знаків, які увіковічнюють російських, імперських, комуністичних та антиукраїнських діячів, події та символи", – зазначила Семенова.

Крім того, депутатка Київської міської ради Аліна Михайлова переконана, що в той час, коли російська пропаганда говорить про так зване "визволення братського народу" важливо прибрати всі пам’ятні знаки, які символізують окупаційну спадщину, адже вони не мають жодного стосунку до визначних подій та героїв української історії.

"Вони нагадують лише про тоталітаризм та авторитаризм проти українського народу. Такі пам'ятники та меморіали чітко підпадають під дію Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", і тому їм не місце у столиці нашої держави", — наголосила Михайлова.

За її словами, усі ці пам'ятні знаки зберігатимуться в історичних музеях.

Нагадаємо, Київська міська рада збирає пропозиції щодо перейменування 279 міських об’єктів (вулиць, провулків, алей, проспектів, шосе, станцій метрополітену), які мають назви, пов’язані з Росією та Білоруссю.

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