На Київщині приміські та міжміські автобуси почали курсувати на 220 маршрутах

На Київщині приміські та міжміські автобуси почали курсувати на 220 маршрутах

Найближчим часом мережу планується розширити.

У Київській області приміські та міжміські автобуси вже почали курсувати на 220 маршрутах.

Для цього задіяно близько 250 транспортних засобів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

Найближчим часом мережу планується розширити.

"Зараз працюємо над тим, щоб відновити автобусне сполучення у тих місцях, де внаслідок бойових дій були зруйновані дорожні покриття та переправи. Найближчим часом прогнозуємо відновлення до 300 автобусних маршрутів і збільшення рухомого складу до 400 одиниць", - розповів він.

В ОВА нагадали, що автобусні маршрути в області відновили на деокупованих територіях; транспортні засоби почали курсувати з Бучі, Ірпеня, Бородянки, Гостомеля та Немішаєвого.

Нагадаємо, Київщину досі очищають від вибухонебезпечного залізяччя, яке по собі залишили окупанти. Міни, ракети, снаряди - щодня наші сапери знешкоджують все те, чим мали вбивати українців.

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