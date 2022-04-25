На Київщині приміські та міжміські автобуси почали курсувати на 220 маршрутах

Найближчим часом мережу планується розширити.
У Київській області приміські та міжміські автобуси вже почали курсувати на 220 маршрутах.
Для цього задіяно близько 250 транспортних засобів.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.
Найближчим часом мережу планується розширити.
"Зараз працюємо над тим, щоб відновити автобусне сполучення у тих місцях, де внаслідок бойових дій були зруйновані дорожні покриття та переправи. Найближчим часом прогнозуємо відновлення до 300 автобусних маршрутів і збільшення рухомого складу до 400 одиниць", - розповів він.
В ОВА нагадали, що автобусні маршрути в області відновили на деокупованих територіях; транспортні засоби почали курсувати з Бучі, Ірпеня, Бородянки, Гостомеля та Немішаєвого.
Нагадаємо, Київщину досі очищають від вибухонебезпечного залізяччя, яке по собі залишили окупанти. Міни, ракети, снаряди - щодня наші сапери знешкоджують все те, чим мали вбивати українців.
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