У Києві зареєстровано понад 26 тисяч вимушених переселенців

У Києві зареєстровано понад 26 тисяч вимушених переселенців

За тиждень кількість таких внутрішньо переміщених осіб збільшилася на більш ніж 9 тисяч осіб і становить 26397 людей.

У Києві зареєстровано вже понад 26 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які покинули свої домівки через повномасштабне російське вторгнення.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

"За тиждень кількість внутрішньо переміщених осіб, які зареєструвалися в Києві, збільшилася на більш ніж 9 тисяч осіб і становить 26397 людей. Найбільше зареєструвалося в Дарницькому районі – 4545 осіб, Дніпровському – 4110 та Святошинському – 3136 осіб. Найбільше вимушених переселенців із Київської, Донецької та Чернігівської областей", – зазначила Марина Хонда.

Вона також нагадала, що для того, аби отримати державну допомогу і статус внутрішньо переміщеної особи, необхідно звертатися до районних управлінь соціального захисту населення. Перелік актуальних адрес та телефонів за посиланням.

Також заявку можна подати через мобільний додаток порталу "Дія".

Реєстрація внутрішньо переміщених осіб відбувається до 30 квітня.

Нагадаємо, у Києві перейменують Арку дружби народів та демонтують скульптуру двох робітників.

Олексій Арестович розповів про ситуацію на 61 день російського вторгнення

Читайте також: