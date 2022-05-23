У Києві відновили роботу ще декількох трамваїв та тролейбусів

У Києві відновили роботу ще декількох трамваїв та тролейбусів

У Києві від 23 травня відновили роботу трамваїв № 12 до Пущі-Водиці та тролейбусів № 16К.

Про це повідомили в КМДА.

Зазначається, що фахівці "Київпастрансу" завершили відновлення трамвайного полотна, яке було пошкоджено під час бойових дій на околицях міста. А також протестували та відкоригували роботу маршруту. Інтервал руху на лінії становитиме 20 хвилин.

Також організовано роботу тролейбусного маршруту № 16К від вулиці Щусєва до Майдану Незалежності, з інтервалом руху 15-20 хвилин.

Наступним планують відновити тролейбусний маршрут №18. Це стане можливим після відновлення контактної лінії, яку було пошкоджено внаслідок ракетного обстрілу.

Перелік актуальних маршрутів у столиці доступний за посиланням: https://bit.ly/3xB5UPD.

Нагадаємо, "Укрпошта" відсьогодні, 23 травня, починає продаж нової марки з російським кораблем. Станом на 8:00 біля головного відділення в Києві вже вишикувалася велика черга.

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