Школа на Київщині отримала Starlink для відновлення навчального процесу

21 травня станцію Starlink передали для однієї із шкіл Київської області.
Сьогодні, 21 травня, станцію супутникового Інтернету Starlink було передано для школи в с. Андріївка Макарівського району Київської області.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
"Забезпечення навчальних закладів інтернетом один з пріоритетних напрямків відновлення Київщини. Першочергово ми повинні забезпечити відновлення навчального процесу наших дітей, адже вони наше майбутнє та основа нашої державності", - зазначив він.
Також, за його словами, зараз у багатьох районах Київщини завдяки супутниковим станціям Starlink відновлюється інформаційно-комунікаційні послуги для цивільного населення області.
Нагадаємо, Олексія Кулебу повернули на посаду голови Київської обласної державної адміністрації.
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