У Бучанському районі під Києвом виявили ще двох вбитих окупантами мирних жителів: фото

У Бучанському районі під Києвом виявили ще двох вбитих окупантами мирних жителів: фото

З'ясувалося, що наприкінці лютого під час обстрілів на власному подвір’ї загинула літня жінка, а на початку березня окупанти вбили і її 27-річного онука.

У Бучанському районі під Києвом виявлено ще двох вбитих окупантами мирних жителів.

Слідчі та криміналісти поліції Київщини 21 травня провели ексгумацію тіл двох мешканців села Бузова. Цивільні громадяни були вбиті окупантами під час бойових дій на Бучанщині.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Київської області.

"Так наприкінці лютого під час обстрілів на власному подвір’ї загинула літня жінка, а на початку березня окупанти вбили і її 27-річного онука. Родичі поховали загиблих на місцевому кладовищі", - йдеться у повідомленні.

Станом на сьогодні поліцейські Київщини вже виявили та оглянули 1290 тіл громадян, які загинули під час бойових дій в області.

Правоохоронці продовжують розслідувати воєнні злочини окупантів.

Нагадаємо, після звільнення Київської області від російських окупантів звірства путінських армійців шокували весь світ - Мережею розлетілися світлини катувань мирних людей, яких перед варварськими вбивствами роздягали, ґвалтували, морили голодом, зв'язували тощо.

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