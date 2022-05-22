Повітряні сили збили ворожу ракету над Київщиною

За попередньою інформацією обійшлося без жертв.

Сьогодні, 22 травня, Повітряні сили ЗСУ збили ракету окупантів над Фастівським районом Київської області.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Попередньо – жертв та руйнацій немає. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Мешканців вчергове закликали залишатися в укриттях під час повітряних тривог.

Нагадаємо, 22 травня українські десантники збили російський штурмовик Су-25 "Грач".

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