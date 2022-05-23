В Киеве возобновили работу еще нескольких трамваев и троллейбусов

В Киеве с 23 мая возобновили работу трамваев №12 в Пущу-Водицу и троллейбусы №16К.
Об этом сообщили в КГГА.
Отмечается, что специалисты "Киевпастранса" завершили восстановление трамвайного полотна, которое было повреждено во время боевых действий в окрестностях города. А также протестовали и откорректировали работу маршрута. Интервал движения на линии составит 20 минут.
Также организована работа троллейбусного маршрута № 16К от улицы Щусева до Майдана Независимости, с интервалом движения 15-20 минут.
Следующим планируют восстановить троллейбусный маршрут №18. Это станет возможным после восстановления контактной линии, поврежденной в результате ракетных обстрелов.
Список актуальных маршрутов в столице доступен по ссылке: https://bit.ly/3xB5UPD.
Напомним, "Укрпочта" с сегодняшнего дня, 23 мая, начинает продажу новой марки с российским кораблем. По состоянию на 8:00 возле главного отделения в Киеве уже выстроилась большая очередь.
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