В Бучанском районе под Киевом обнаружили еще двух убитых оккупантами мирных жителей: фото

Выяснилось, что в конце февраля во время обстрелов на собственном дворе погибла пожилая женщина, а в начале марта оккупанты убили и ее 27-летнего внука.
В Бучанском районе под Киевом обнаружены еще двое убитых оккупантами мирных жителей.
Следователи и криминалисты полиции Киевской области 21 мая провели эксгумацию тел двух жителей села Бузова. Люди были убиты оккупантами во время боевых действий на Бучанщине.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области.
"Так в конце февраля во время обстрелов в собственном дворе погибла пожилая женщина, а в начале марта оккупанты убили и ее 27-летнего внука. Родственники похоронили погибших на местном кладбище", — говорится в сообщении.
По состоянию на сегодняшний день полицейские Киевской области уже обнаружили и осмотрели 1290 тел граждан, погибших во время боевых действий в области.
Правоохранители продолжают расследовать военные преступления оккупантов.
Напомним, после освобождения Киевской области от российских оккупантов зверства путинских армейцев шокировали весь мир — по Сети разлетелись фотографии пыток мирных людей, которых перед варварскими убийствами раздевали, насиловали, морили голодом, связывали и т.д.
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