Школа в Киевской области получила Starlink для возобновления учебного процесса

21 мая станция Starlink была передана для одной из школ Киевской области.
Сегодня, 21 мая, станция спутникового Интернета Starlink была передана для школы в с. Андреевка Макаровского района Киевской области.
Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.
"Обеспечение учебных заведений интернетом одно из приоритетных направлений восстановления Киевщины. В первую очередь мы должны обеспечить возобновление учебного процесса наших детей, ведь они наше будущее и основа нашей государственности", — отметил он.
Также, по его словам, сейчас во многих районах Киевской области благодаря спутниковым станциям Starlink возобновляются информационно-коммуникационные услуги для гражданского населения области.
Напомним, Алексея Кулебу вернули на должность главы Киевской областной государственной администрации.
Читайте также:
- Европарламент отменил импортные пошлины ЕС для Украины в год
- На деоккупированных территориях Киевской и Черниговской областей Starlink помогает восстанавливать мобильный интернет.
- В Украине зарегистрировано представительство Starlink