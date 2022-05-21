Алексея Кулебу вернули на должность главы Киевской областной государственной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Кулебы главой Киевской областной государственной администрации.

До этого момента КОГА руководил Александр Павлюк.

Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства 21 мая.

"Назначить Кулебу Алексея Владимировича главой Киевской областной государственной администрации", – говорится в указе президента.

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Заметим, что Павлюка назначили на должность главы КОГА 15 марта вместо того же Кулебы, который проработал на этом посту чуть больше месяца (от 9 февраля).

Эту мартовскую ротацию должностей объяснили тогда большим военным опытом Павлюка, который в свое время руководил Операцией объединенных сил на Донбассе.

Напомним, в начале мая Павлюк был убежден, что вероятность повторного наступления российских войск на Киев всегда остается.

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