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Воздушные силы сбили вражескую ракету над Киевщиной

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Воздушные силы сбили вражескую ракету над Киевщиной

Киевская ОВА

По предварительной информации, обошлось без жертв.

Сегодня, 22 мая, Воздушные силы ВСУ сбили ракету оккупантов над Фастовским районом Киевской области.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

"Предварительно – жертв и разрушений нет. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Жителей в очередной раз призывали оставаться в укрытиях во время воздушных тревог.

Напомним, 22 мая украинские десантники сбили российский штурмовик Су-25 "Грач".

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