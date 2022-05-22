Воздушные силы сбили вражескую ракету над Киевщиной

По предварительной информации, обошлось без жертв.
Сегодня, 22 мая, Воздушные силы ВСУ сбили ракету оккупантов над Фастовским районом Киевской области.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
"Предварительно – жертв и разрушений нет. Информация уточняется", — говорится в сообщении.
Жителей в очередной раз призывали оставаться в укрытиях во время воздушных тревог.
Напомним, 22 мая украинские десантники сбили российский штурмовик Су-25 "Грач".
Читайте также:
- В селе на Черниговщине россияне разрушили все дома, местным совсем негде и на что жить
- В Киевской области арестовали коллаборанта, которого оккупанты назначили "мэром" Дымера и соседних сел
- Киевлянин, чудом выживший при ударе по столичному ТРЦ, перенес уже 8 операцию: он вспомнил адский день