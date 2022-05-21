В Киеве повысили стоимость проезда в частных маршрутках: с чем это связано и что говорят сами киевляне

В Киеве повысили стоимость проезда в частных маршрутках: с чем это связано и что говорят сами киевляне

Стоимость проезда в частных маршрутках теперь составит 15 гривен.

Цена за проезд в коммунальном транспорте — автобусах, троллейбусах, трамваях и подземке — пока останется неизменной на уровне 8 гривен. Это, в частности, связано с тем, что большинство такого транспорта электрифицировано.

Об этом говорится в "Завтраке с 1+1".

Примечательно, что табличек о стоимости проезда пока нет, поэтому украинцам изменение стоимости стало неожиданностью.

Следует отметить, что повышение стоимости проезда касается только частных маршруток. В коммунальном транспорте (автобусах, троллейбусах, трамваях и подземке) стоимость проезда пока останется 8 гривен.

"Украинцы, конечно, сильно поражены. Причины в общем-то понятны. Мы видим стоимость на дизтопливо на заправках, на то, в каком оно дефиците, ведь стоит сейчас дизтопливо около 58 гривен за литр на разных заправках. Поэтому на это отреагировали и частные перевозчики", – говорит ведущий.

Отмечается, что коммунальный транспорт успел зарезервировать большое количество дизельного топлива. Кроме того, много такого транспорта электрофицировано: троллейбусы, трамваи и подземка, поэтому они могут позволить себе оставить стоимость проезда на уровне 8 гривен. В свою очередь, заместитель городского головы Николай Поворознюк сказал, что долгое время вопрос повышения стоимости в коммунальном транспорте рассматриваться не будет.

"Сейчас мы видим, что соревнование частного и коммунального транспорта вышло на новый уровень, когда у коммунального транспорта значительное преимущество в стоимости проезда: 8 гривен вместо 15. И вот сейчас увидим, насколько это повлияет на перераспределение маршрутов и качество перевозки в Киеве. Возможно, благодаря этому коммунальный транспорт среди киевлян станет популярнее частного и будет развиваться дальше", — говорится в сюжете.

Напомним, из-за временного отсутствия горючего на АЗС в связи с ракетным ударом по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу и росту цен на горючее, в Черкассах также возрастет стоимость проезда в маршрутках.

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