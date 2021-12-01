У Києві відкриються 14 новорічних локацій: коли та де

У Києві відкриються 14 новорічних локацій: коли та де

У столиці почали готуватися до новорічних свят.

У кожному районі Києва буде встановлена новорічна ялинка. 16 грудня у столиці відкриються 14 новорічних локацій. Святкові локації з'являться, зокрема, на Софійській та Контрактовій площах та біля Арки дружби народів.

Про це йдеться на Офіційному порталі Київської міської державної адміністрації.

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Зі слів заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, головна ялинка Києва і країни вже два роки поспіль потрапляла до європейського рейтингу найгарніших ялинок.

“Незабаром розпочнуться монтажні роботи святкових локацій – на Софійській та Контрактовій площах та біля Арки дружби народів, тож скоро всі вулиці та площі будуть прикрашені, а в кожному районі столиці з’явиться новорічна ялинка. Цьогоріч ми поставили за мету провести незабутнє та яскраве свято, враховуючи виклики сьогодення, а також потреби всіх соціальних і вікових груп населення”, – зазначила Яна Барінова, директорка Департаменту культури КМДА.

Раніше стало відомо, що у Києві на Софійську площу почали завозити перші конструкції для майбутньої ялинки та різдвяного містечка. Повноцінні роботи розпочнуться за кілька днів і триватимуть близько трьох тижнів.

Нагадаємо, традиційно рік в Україні розпочинається зі святкувань та великої кількості новорічних вихідних днів. І 2022 рік не стане винятком з правил. Проте українці отримають аж два новорічні вихідні вікенди замість одного святкового тижня.

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