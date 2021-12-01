Засніжить та похолодає до -3: прогноз погоди у Києві на середу, 1 грудня

Перший день зими буде зі снігом.
У понеділок у Києві, за прогнозом синоптиків, увесь день йтиме сніг. У столиці похолодає, температура повітря опуститься до -3 градусів.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Так, вдень очікується +1 +3 градуси, вночі -1 -3 градуси. Вітер південно-західного напрямку, 7-12 м/с.
Нагадаємо, що у столиці почало сніжити від ночі. Притрусить сьогодні більшу частину країни, зокрема західні, північні та центральні області. У Карпатах прогнозують рясні опади.
Рятувальники вже виїжджали чотири рази для ліквідації наслідків негоди – сильного вітру, повідомляє пресслужба КМДА. За допомогою спецтехніки вони прибрали повалені дерева та листи покрівлі, що зірвалися з даху та балкону.
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