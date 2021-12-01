Пропагували антивакцинацію: у Києві викрили масштабну ботоферму

Зловмисники викрадали гроші у жертв.

У Києві викрили масштабну ботоферму, яка пропагувала антивакцинацію та посилювала протестні настрої в Україні.

Про це 1 грудня повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Зловмисники використовували спеціальне програмне забезпечення, щоб здійснювати автоматизовану реєстрацію, наповнення та адміністрування акаунтів у соцмережах. Для цього вони використовували підроблені паспорти. Фейкові документи надавали службі підтримки Facebook, щоб підтвердити справжність особи.

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Облікові записи множили, аби розповсюджувати публікації та коментарі на замовлення третіх осіб. У змові з власниками шахрайських кол-центрів зловмисники використовували акаунти в соцмережах, щоб заманювати жертв на фішингові сайти та викрадати гроші.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження та проведено обшуки. Правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, сотні копій підроблених документів та банківських карток. Слідчі дії продовжуються.

Нагадаємо, що СБУ викрила експравоохоронця з Полтавщини, який продавав інформацію з обмеженим доступом із закритих державних, комерційних баз даних, зокрема з банківських установ та операторів мобільного зв'язку.

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