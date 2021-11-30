"Не носив, не ношу і не буду носити": депутат Київради влаштував скандал в "Борисполі" через карантинні правила

Михайло Кавальчук заявив, що звертатиметься до суду через те, що його конституційна права нібито були порушенні.

Депутат Київської міської ради від партії "Батьківщина" Михайло Ковальчук намагався потрапити на борт літака без COVID-сертифіката і маски. Однак через те, що працівники аеропорту "Бориспіль" не допустили його на рейс, він влаштував скандал.

Відповідне відео розмістили у Telegram-канала "Типичный Киев".

На опублікованому відео видно, працівники аеропорту попросили депутата Київради одягнути маску та показати або сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, або негативний ПЛР-тест. На що він політик бурно відреагував і навіть піднімав голос на співробітників летовища. Він сказав, що "не носив, не ношу і не буду носити" маску та "ковідні" документи.

"Ви реально усі неадеквати. Ви прихильники повалення конституційного ладу в Україні у першу чергу. Правила не мають протирічити основному закону України. Ви зараз виконуєте злочинні накази", – сказав Ковальчук, додавши, що його конституційні права нібито порушують.

Михайло Кавальчук також заявив, що звертатиметься до суду та вимагатиме відшкодування матеріальних та моральних збитків.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу", обраний до ВР на мажоритарному окрузі у Миколаївської області, Ігор Негулевський публічно вилаявся за трибуною парламенту. Негулевський почав свій виступ зі слів: "б**ть йо**на.