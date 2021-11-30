У Києві жінка купила у відомому магазині гайки замість iPhonе

Дорогий телефон вона замовила у кредит онлайн.

Українка Вікторія Шапкіна розповіла, що у мережі "Фокстрот" їй замість iPhone продали коробку з гайками.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Жінка написала, що замовила смартфон онлайн у кредит та приїхала за ним до магазину в торгівельному центрі Dream Town у Києві. Продавці оформили товар, проте на прохання переставити в апарат SIM-карту відповіли відмовою.

Як пише Вікторія, вона поспішала, тому не стала наполягати, а також не стала перевіряти комплектацію, бо коробка нібито була запакована.

"Ввечері у мене був поїзд до Одеси і купа справ, які треба було зробити скоріше. Я попросила переставити стару сім-карту у новий телефон, на що мені відмовили. Не запропонували включити телефон і перевірити його справність, як це роблять у нормальних магазинах. І до того ж, я поспішала. Дуже. Коли я відкрила коробку, там були гайки, загорнуті у поліетилен. Я не розуміла, що сталося і намагалася знайти телефон у коробці, але вона була пуста. Навіть картонка зі шпилькою для того, щоб дістати SIM-карту, була порожня", — написала жінка.

Вона зателефонувала одразу ж на гарячу лінію і все докладно розповіла. Там же сказали, що передали інформацію, і щоб завтра приїхала до магазину від самого ранку.

"Наступного дня я була біля магазину ще до відкриття. Ніхто з персоналу не знав про випадок. Мені сказали, що я винна, що не включила телефон у магазині. Що треба писати заяву і чекати. Я написала. Здається, хтось із працівників "Фокстрот" (по телефону чи в магазині) казав, що протягом 8 годин рішення буде, але пройшло вже більше, але нічого конкретного не відбулось. Багато вибачень, але що мені з ними зробити? Я їх не обміняю на 24к грн", — написала жінка.

Що кажуть у "Фокстрот"

У коментарях під її постом "Фокстрот" вибачився перед жінкою за цей інцидент.

Ситуація, що сталася, як зазначили у мережі магазинів, для них така ж неприємна несподіванка, як і для клієнта. Тому для її вирішення потрібно було провести поглиблене розслідування, що зайняло трохи більше часу.

"Ми щиро вибачаємося перед Вікторією за такий інцидент, та вдячні їй за лояльність. Завдяки цьому прикрому випадку ми вдосконалимо наші процеси, та зробимо так, щоб із таким досвідом жоден наш клієнт більше не зіткнувся. Продаж болтів та гайок замість телефонів — це не наш бізнес", — написали вони.

Пізніше жінка написала, що новий телефон їй все ж видадуть.

Нагадаємо, у Тернополі жінка переказала "італійцю" 217 тисяч гривень, бо хотіла зустрітись.

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