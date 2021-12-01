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Київ від ночі почало замітати снігом

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Київ від ночі почало замітати снігом

УНІАН

Сьогодні синоптики також попереджають про рвучкий вітер.

Зима розпочалася снігом. У столиці почало сніжити від ночі.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 1 грудня.

Зазначається, що притрусить сьогодні більшу частину країни, зокрема західні, північні та центральні області. У Карпатах прогнозують рясні опади.

Вітер повсюди залишається рвучким, місцями навіть сильним. На дорогах, попереджають у Гідрометцентрі, подекуди ожеледиця, тож будьте уважні та обережні. У наступні кілька днів, кажуть синоптики, трохи потеплішає, та вихідними - температура знову почне наближатися до нуля.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень. 

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