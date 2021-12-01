Пропагандировали антивакцинацию: в Киеве разоблачили масштабную ботоферму

Злоумышленники похищали деньги у жертв.

В Киеве разоблачили масштабную ботоферму, которая пропагандировала антивакцинацию и усиливала протестные настроения в Украине.

Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Злоумышленники использовали специальное программное обеспечение для автоматизированной регистрации, наполнения и администрирования аккаунтов в соцсетях. Для этого они использовали поддельные паспорта. Фейковые документы предоставляли службе поддержки Facebook, чтобы подтвердить подлинность личности.

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Учетные записи множили, чтобы распространять публикации и комментарии по заказу третьих лиц. В сговоре с владельцами мошеннических колл-центров злоумышленники использовали аккаунты в соцсетях, чтобы заманивать жертв на фишинговые сайты и похищать деньги.

По данному факту было открыто уголовное производство и проведены обыски. Правоохранители изъяли компьютерную технику, сотни копий поддельных документов и банковских карт. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что СБУ разоблачила экс-правохранителя из Полтавщины, продававшего информацию с ограниченным доступом из закрытых государственных, коммерческих баз данных, в том числе из банковских учреждений и операторов мобильной связи.

Новости недели: СБУ разоблачила "ботоферму", которая должна была сорвать вакцинацию против COVID-19

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