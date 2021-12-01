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В Киеве откроются 14 новогодних локаций: когда и где

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В Киеве откроются 14 новогодних локаций: когда и где

pixabay.com

В столице начали готовиться к новогодним праздникам.

В каждом районе Киева будет установлена новогодняя елка. 16 декабря в столице откроются 14 новогодних локаций. Праздничные локации появятся, в частности, на Софийской и Контрактовой площадях и у Арки дружбы народов.

Об этом говорится на официальном портале Киевской городской государственной администрации.

По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, главная елка Киева и страны уже два года подряд попадала в европейский рейтинг самых красивых елок.

“В скором времени начнутся монтажные работы праздничных локаций – на Софийской и Контрактовой площадях и у Арки дружбы народов, поэтому скоро все улицы и площади будут украшены, а в каждом районе столицы появится новогодняя елка. В этом году мы задались целью провести незабываемый и яркий праздник, учитывая вызовы настоящего, а также потребности всех социальных и возрастных групп населения”, – отметила Яна Баринова, директор Департамента культуры КГГА.

Ранее стало известно, что в Киеве на Софийскую площадь начали завозить первые конструкции для будущей елки и рождественского городка. Полноценные работы начнутся через несколько дней и продлятся около трех недель.

Напомним, традиционно год в Украине начинается с празднований и большого количества новогодних выходных дней. И 2022 год не станет исключением из правил. Однако украинцы получат два новогодних выходных уикенда вместо одной праздничной недели.

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