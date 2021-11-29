У Києві почали встановлювати головну новорічну ялинку України: фото

Цього року неодмінний атрибут новорічних свят у столиці України буде заввишки 31 метр.

У понеділок, 29 листопада, на Софійську площу в Києві привезли частину металевих конструкцій, з яких будуть монтувати штучну ялинку на місці майбутнього новорічно-різдвяного містечка.

Про це повідомили в Telegram-каналі Kievmap, опублікувавши відповідні фото.

Як повідомили організатори новорічного свята, основні роботи зі встановлення головної ялинки країни розпочнуться у вівторок, 30 листопада. Монтаж цієї конструкції триватиме 10 днів. Висота штучної новорічної прикраси — 31 метр. На ній буде чимало іграшок і гірлянд, оскільки вона буде ширшою та об’ємнішою, ніж минулорічна.

Після розвантаження металеві конструкції неодмінного атрибута новорічних свят склали так, щоб вони не заважали пішоходам. Окрім того, тут розвантажили великі бетонні блоки вагою 100 тонн, які будуть служити противагами для її стійкості.

Ялинка традиційно запалає своїми вогнями 19 грудня, у День Святого Миколая.

Нагадаємо, традиційно рік в Україні розпочинається зі святкувань та великої кількості новорічних вихідних днів. І 2022 не стане винятком з правил. Проте українці отримають аж два новорічні вихідні вікенди замість одного святкового тижня.

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