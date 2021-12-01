Масовий протест підприємців: що відбувається в центрі Києва

На вечір запланована ще одна акція протесту.

У середу, 1 грудня, у центрі Києва люди вийшли на масові акції. В урядовому кварталі зранку мітингують підприємці, а на Майдані протест заплановано на вечір.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН із місця події.

Через масові акції центр Києва перекрили, а урядовий квартал і всі під'їзди до нього оточила поліція та Національна гвардія. У результаті у місті утворилися затори.

Також читайте Зеленський виступив зі щорічним посланням до парламенту: повний текст промови президента

Під стінами Верховної Ради під час виступу президента України зібралися учасники акції Safe ФОП. Вони вимагають від влади відстрочити впровадження касових апаратів для другої та третьої форм фінансової звітності.

Два військові автомобілі перекрили дорогу біля готелю "Київ". Все відбувається досить мирно та організовано. ФОПівці запалюють фаєри, гудуть та закликають почути їхні вимоги.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський звернувся з традиційним посланням до Верховної Ради. Що сказав Зеленський під час виступу в Раді - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Новини Києва: в урядовому кварталі триває мітинг підприємців

Читайте також: