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Массовый протест предпринимателей: что происходит в центре Киева

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Массовый протест предпринимателей: что происходит в центре Киева

ТСН

Вечером запланирована еще одна акция протеста.

В среду, 1 декабря, в центре Киева люди вышли на массовые акции. В правительственном квартале утром митингуют предприниматели, а на Майдане протест запланирован на вечер.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН с места события.

Из-за массовых акций центр Киева перекрыли, а правительственный квартал и все подъезды к нему оцепили полиция и Национальная гвардия. В результате в городе образовались пробки.

Под стенами Верховной Рады во время выступления президента Украины собрались участники акции Safe ФОП. Они требуют от власти отсрочить внедрение кассовых аппаратов для второй и третьей форм финансовой отчетности.

Два военных автомобиля перекрыли дорогу возле гостиницы "Киев". Все происходит достаточно мирно и организованно. ФОПовцы зажигают фаеры, гудят и призывают услышать их требования.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский обратился с традиционным посланием Верховной Раде. Что сказал Зеленский во время выступления в Раде — читайте в материале ТСН.ua.

Новости Киева: в правительственном квартале продолжается митинг предпринимателей

Новости Киева: в правительственном квартале продолжается митинг предпринимателей

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