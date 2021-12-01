Массовый протест предпринимателей: что происходит в центре Киева

Вечером запланирована еще одна акция протеста.
В среду, 1 декабря, в центре Киева люди вышли на массовые акции. В правительственном квартале утром митингуют предприниматели, а на Майдане протест запланирован на вечер.
Об этом сообщают корреспонденты ТСН с места события.
Из-за массовых акций центр Киева перекрыли, а правительственный квартал и все подъезды к нему оцепили полиция и Национальная гвардия. В результате в городе образовались пробки.
Под стенами Верховной Рады во время выступления президента Украины собрались участники акции Safe ФОП. Они требуют от власти отсрочить внедрение кассовых аппаратов для второй и третьей форм финансовой отчетности.
Два военных автомобиля перекрыли дорогу возле гостиницы "Киев". Все происходит достаточно мирно и организованно. ФОПовцы зажигают фаеры, гудят и призывают услышать их требования.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский обратился с традиционным посланием Верховной Раде. Что сказал Зеленский во время выступления в Раде — читайте в материале ТСН.ua.
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