Заснежит и похолодает до -3: прогноз погоды в Киеве на среду, 1 декабря

Заснежит и похолодает до -3: прогноз погоды в Киеве на среду, 1 декабря

Первый день зимы будет со снегом.

В понедельник в Киеве, по прогнозу синоптиков, весь день будет идти снег. В столице похолодает, температура воздуха опустится до -3 градусов.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, днем ожидается +1 +3 градуса, ночью -1 -3 градуса. Ветер юго-западного направления, 7-12 м/с.

Напомним, что в столице начало снежить с ночи. Присыплет сегодня большую часть страны, в том числе западные, северные и центральные области. В Карпатах прогнозируют обильные осадки.

Погода в Украине: столицу с ночи стало заметать снегом

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