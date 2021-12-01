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Киев с ночи начало заметать снегом

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Киев с ночи начало заметать снегом

УНИАН

Сегодня синоптики также предупреждают о порывистом ветре.

Зима началась снегом. В столице начало снежить с ночи.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 1 декабря.

Отмечается, что притрусит сегодня большую часть страны, в частности западные, северные и центральные области. В Карпатах прогнозируют обильные осадки.

Ветер повсюду остается порывистым, местами даже сильным. На дорогах, предупреждают в Гидрометцентре, местами гололедица, будьте внимательны и осторожны. В следующие несколько дней, говорят синоптики, немного потеплеет, но на выходных — температура снова начнет приближаться к нулю.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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