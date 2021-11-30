В центре Киева завтра ограничат движение транспорта: список улиц и карта

"Киевпасстранс" предупреждает об изменениях в графике работы наземного общественного транспорта на некоторых маршрутах.
В Киеве завтра, 1 декабря, ограничат движение в центре города в связи с проведением массовых мероприятий.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
Движение транспорта ограничат с 06:00 утра на:
- улице Крещатик;
- улице Михайловской;
- улице Шелковичной;
- улице Лютеранской;
- улице Круглоуниверситетской;
- улице Архитектора Городецкого;
- улице Заньковецкой;
- улице Садовой;
- улице Институтской;
- улице Липской.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.
В свою очередь, "Киевпасстранс" предупреждает об изменениях в графике работы наземного общественного транспорта на некоторых маршрутах.
Движение маршрутов будет организовано:
- троллейбусов №6 от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";
- троллейбусов №№ 16, 18 соответственно с ул. Академика Туполева и ул. Сошенко к Воздухофлотскому путепроводу;
- автобусов №24 на участках от Национального музея истории Украины во II мировой войне до станции метро "Арсенальная" и от железнодорожного вокзала до метро "Площадь Льва Толстого";
- автобусов № 55 от Дарницкой до ул. Старонаводницкой по действующей трассе, далее – ул. Генерала Алмазова – бульв. Леси Украины – ул. Бассейная – ул. Эспланадная – ст.м. "Дворец Спорта" – ул. Рогнединская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная – бульв. Леси Украинки – ул. Новогоспитальная – ул. Евгения Коновальца – ул. Михаила Заднепровского – ул. Генерала Алмазова – ул. Старонаводницкая, далее по действующему маршруту;
- автобусов №62 от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная";
- автобусов №114 на участках от ул. Милославской к стадиону "Динамо" им. Валерия Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого".
Напомним, что в ночь на 1 декабря в Киеве могут ограничить въезд грузовиков в город.