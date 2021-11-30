В центре Киева завтра ограничат движение транспорта: список улиц и карта

"Киевпасстранс" предупреждает об изменениях в графике работы наземного общественного транспорта на некоторых маршрутах.

В Киеве завтра, 1 декабря, ограничат движение в центре города в связи с проведением массовых мероприятий.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Движение транспорта ограничат с 06:00 утра на:

Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.

В свою очередь, "Киевпасстранс" предупреждает об изменениях в графике работы наземного общественного транспорта на некоторых маршрутах.

Движение маршрутов будет организовано:

Напомним, что в ночь на 1 декабря в Киеве могут ограничить въезд грузовиков в город.

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