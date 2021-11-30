В Киеве женщина купила в известном магазине гайки вместо iPhonе

Дорогой телефон она заказала в кредит онлайн.

Украинка Виктория Шапкина рассказала, что в сети "Фокстрот" ей вместо iPhone продавали коробку с гайками.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Женщина написала, что заказала смартфон онлайн в кредит и приехала за ним в магазин в торговом центре Dream Town в Киеве. Продавцы оформили товар, однако по просьбе переставить в аппарат SIM-карту ответили отказом.

Как пишет Виктория, она спешила, поэтому не стала настаивать, а также не стала проверять комплектацию, потому что коробка якобы была упакована.

"Вечером у меня был поезд в Одессу и куча дел, которые нужно было сделать поскорее. Я попросила переставить старую сим-карту в новый телефон, на что мне отказали. Не предложили включить телефон и проверить его исправность, как это делают в нормальных магазинах. И к тому же, я спешила… Очень… Когда я открыла коробку, там были гайки, завернутые в полиэтилен… Я не понимала, что произошло и пыталась найти телефон в коробке, но она была пустая… Даже картонка с булавкой для того, чтобы достать SIM-карту была пустой", — написала женщина.

Она сразу же позвонила на горячую линию и все подробно рассказала. Там же сказали, что передали информацию, и чтобы завтра приехала в магазин с самого утра.

“На следующий день я была возле магазина еще до открытия. Никто из персонала не знал о случае. Мне сказали, что я виновата, что не включила телефон в магазине. Что нужно писать заявление и ждать. Я написала. Кажется, кто-то из работников "Фокстрот" (по телефону или в магазине) говорил, что в течение 8 часов решение будет, но прошло уже больше, но ничего конкретного не произошло. Много извинений, но что мне с ними сделать? Я их не обменяю на 24к грн”, – написала женщина.

Что говорят в "Фокстроте"

В комментариях под ее постом "Фокстрот" извинился перед женщиной за этот инцидент.

Сложившаяся ситуация, как отметили в сети магазинов, для них такая же неприятная неожиданность, как и для клиента. Поэтому для ее решения нужно было провести углубленное расследование, занявшее немного больше времени.

"Мы искренне приносим извинения Виктории за такой инцидент, и благодарны ей за лояльность. Благодаря этому досадному случаю мы усовершенствуем наши процессы и сделаем так, чтобы с таким опытом ни один наш клиент больше не столкнулся. Продажа болтов и гаек вместо телефонов – это не наш бизнес", – написали они.

Позже женщина написала, что новый телефон ей все-таки выдадут.

Напомним, в Тернополе женщина перевела "итальянцу" 217 тысяч гривен, потому что хотела встретиться.

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