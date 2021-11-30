"Не носил, не ношу и не буду носить": депутат Киевсовета устроил скандал в "Борисполе" из-за карантинных правил

Михаил Кавальчук заявил, что будет обращаться в суд из-за того, что его конституционные права якобы были нарушены.

Депутат Киевского городского совета от партии "Батькивщина" Михаил Ковальчук пытался попасть на борт самолета без COVID-сертификата и маски. Однако из-за того, что работники аэропорта "Борисполь" не допустили его на рейс, он устроил скандал.

Соответствующее видео разместили в Telegram-канале "Типичный Киев".

На опубликованном видео работники аэропорта попросили депутата Киевсовета одеть маску и показать либо сертификат о вакцинации от коронавируса, либо отрицательный ПЦР-тест. На что он политик бурно отреагировал и даже поднимал голос на сотрудников аэропорта. Он сказал, что "не носил, не ношу и не буду носить" маску и "ковидные" документы.

"Вы реально все неадекватны. Вы сторонники свержения конституционного строя в Украине в первую очередь. Правила не должны противоречить основному закону Украины. Вы сейчас выполняете преступные приказы", – сказал Ковальчук, добавив, что его конституционные права якобы нарушают.

Михаил Кавальчук также заявил, что будет обращаться в суд и потребовать возмещения материального и морального ущерба.

Напомним, нардеп от "Слуги народа", избранный в ВР в мажоритарном округе в Николаевской области, Игорь Негулевский публично выругался за трибуной парламента. Негулевский начал свое выступление со слов: "б**ть йо**на.