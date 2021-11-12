Стало відомо, якою буде головна ялинка країни на Новий рік

Стало відомо, якою буде головна ялинка країни на Новий рік

Над ялинкою підійматиметься купол у вигляді зоряного неба.

У Києві головну новорічну ялинку на Софійській площі почнуть збирати наприкінці листопада. Цього року головну ялинку країни на Софійській площі прикрасять за тематикою Різдва – з вертепом і шатром.

Про це в ефірі столичного радіо розповів президент Folk Ukraine Ігор Добруцький.

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З його слів, організатори потурбувалися й про просвітницьку складову – гостей ознайомлять з історією народження Ісуса Христа, а вертеп складатиметься з панно і 38 фігурок святого сімейства.

Шатро прикрасять ілюмінацією у 60 метрів.

"Буде дуже затишно. І люди, які підходили просто під ялинку, здавалося, що вони приходили майже в церкву. Тому саме свято буде відчутне. І різдвяні мелодії додадуть якоїсь іншої енергії саме цій святій місцині", – сказав він.

Нагадаємо, у Києві на Софійській площі розпочали підготовку до новорічних свят. Адміністрація Києва та організатори головної ялинки України вже затвердили концепцію новорічно-різдвяного проєкту.

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