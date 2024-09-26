Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві – вибухи

У Києві – вибухи

Атака на Київ / Колаж ТСН.ua

Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку по всій території України.

У Києві пролунали вибухи.

Про це повідомили кореспонденти ТСН.ua.

За словами журналістів, один з вибухів у столиці було чутно за мить до оголошення повітряної тривоги. подальші вибухи лунали вже після неї.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку по всій території України через зліт російського МіГ-31К. Згодом там заявили про пуск ракети "Кинджал".

Нагадаємо, російські війська цілу ніч атакували Київ дронами. Через падіння уламків в у житловому будинку сталася розгерметизація газової труби. Уламки також впали на території дитсадка. Пошкоджено близько 20 автомобілів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація