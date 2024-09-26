У Києві – вибухи

Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку по всій території України.

У Києві пролунали вибухи.

Про це повідомили кореспонденти ТСН.ua.

За словами журналістів, один з вибухів у столиці було чутно за мить до оголошення повітряної тривоги. подальші вибухи лунали вже після неї.

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Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку по всій території України через зліт російського МіГ-31К. Згодом там заявили про пуск ракети "Кинджал".

Нагадаємо, російські війська цілу ніч атакували Київ дронами. Через падіння уламків в у житловому будинку сталася розгерметизація газової труби. Уламки також впали на території дитсадка. Пошкоджено близько 20 автомобілів.

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