У Києві лунають сильні вибухи

Майже шість годин в столиці тривала повітряна тривога.

Зранку 26 вересня у Києві знову пролунали потужні вибухи під час повітряної тривоги. У місті працює ППО.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

"У Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що тривога в столиці триває від 01:40. Закінчилася вона о 07:18. Повітряні сили попереджали про загрозу БпЛА.

Нагадаємо, вночі росіяни потужно вдарили по Києву "Шахедами". В напрямку столиці прямувало понад півтора десятка БпЛА. Спрацювали сили ППО.

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