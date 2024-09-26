У Києві лунають сильні вибухи

Майже шість годин в столиці тривала повітряна тривога.
Зранку 26 вересня у Києві знову пролунали потужні вибухи під час повітряної тривоги. У місті працює ППО.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
"У Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що тривога в столиці триває від 01:40. Закінчилася вона о 07:18. Повітряні сили попереджали про загрозу БпЛА.
Нагадаємо, вночі росіяни потужно вдарили по Києву "Шахедами". В напрямку столиці прямувало понад півтора десятка БпЛА. Спрацювали сили ППО.
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