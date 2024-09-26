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В Киеве – взрывы

В Киеве – взрывы

Атака на Киев/Коллаж ТСН.ua

Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности по всей территории Украины.

В Киеве раздались взрывы.

Об этом сообщили корреспонденты ТСН.ua.

По словам журналистов, один из взрывов в столице был слышен за мгновение до объявления воздушной тревоги. Последующие взрывы раздавались уже после нее.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности по всей территории Украины из-за взлета российского МиГ-31К. Впоследствии там заявили о пуске ракеты "Кинжал".

Напомним, российские войска всю ночь атаковали Киев дронами. Из-за падения обломков в жилом доме произошла разгерметизация газовой трубы. Обломки также упали на территории детсада. Повреждены около 20 автомобилей.

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