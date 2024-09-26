Россияне мощно ударили по Киеву "Шахедами": что известно о последствиях и пострадавших (фото)

В ночь на четверг, 26 сентября, российская армия атаковала Киев беспилотниками "Shahed". В направлении столицы следовало более полутора десятков БПЛА. Сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Агресс в очередной раз нарушил законы международного гуманитарного права и пытался нанести воздушный удар гражданскому населению и инфраструктуре Киева с помощью БпЛА, предварительно типа Shahed. Боевая работа в воздушном пространстве Киева на его происках велась в течение пяти часов", — сообщил чиновник.

В результате этой атаки в Печерском районе из-за обломков произошла разгерметизация газовой трубы в жилом доме. Обломки упали на территории детского сада. Кроме того, повреждено около 20 автомобилей.

Напомним, ночью в Киеве раздавались сильные взрывы. РФ атаковала столицу беспилотниками. В городе работали силы ПВО.

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