Россияне всю ночь атаковали Киев дронами: среди пострадавших – ребенок

Пострадавшего ребенка доставили в больницу.
В ночь на 26 сентября во время российской атаки беспилотников в столице были слышны взрывы. Среди пострадавших – ребенок.
Об этом сообщили в КМВА.
В столице и ряде регионов объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. Предварительно, есть пострадавший ребенок. Его с многочисленными резаными ранами госпитализировали.
Напомним, воздушная тревога в столице и области длится уже несколько часов.
В КМВА не менее трех раз сообщали о работе сил противовоздушной обороны. Местные жители слышали серию взрывов.
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